«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Де Хеа - Советский спорт
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16 сентября 2019 17:47ФутболЛипкин Антон

«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Де Хеа

Испанец подписал контракт до 2023 года.

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт манкунианцев. Соглашение 28-летнего рассчитано до 2023 года с возможностью продления еще на один сезон.

Де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. За восемь лет он провел за команду 367 матчей, из них 130 – «на ноль», и пропустил 377 голов.

Вместе с «Манчестер Юнайтед» Де Хеа стал чемпионом Англии (2013), обладателем Кубка Англии (2016), Кубка английской лиги (2017) и трехкратным обладателем Суперкубка (2011, 2013, 2016), а также победителем Лиги Европы (2017).

До перехода в «Манчестер Юнайтед» Де Хеа играл только за родной «Атлетико» (2009-2011).

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