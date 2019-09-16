Главный тренер «Лиона» Силвиньо: Дзюба – великий игрок

Главный тренер «Лиона» Силвиньо высказался о «Зените», с которым его команда сыграет в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Зенит» – очень быстрая команда, – приводит Sport24.ru слова бразильца. – Здорово играет в защите. Дзюба – великий игрок. Он очень здорово действует на поле.
«Зенит» на вершине в своем чемпионате. Нам будет непросто, но мы будем играть на победу».
Напомним, «Зенит» и «Лион» попали в группу G, где также сыграют «Бенфика» и «РБ Лейпциг».
В своих предыдущих матчах в пятницу «Зенит» победил «Арсенал» (3:1), а «Лион» сыграл вничью с «Амьеном» (2:2).
Матч «Лион» – «Зенит» пройдет 17 сентября на «Групама Стэдиум». Начало – 19:55 (мск).
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