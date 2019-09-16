«Динамо» – «Уфа». Стартовые составы Матч начнется в 20.00 по московскому времени.

Загрузка... Стали известны составы «Динамо» и «Уфы» на матч девятого тура российской премьер-лиги. «Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Рыков, Евгеньев, Рауш, Юсупов, Нойштедтер, Филипп, Жоаозинью, Нжи, Игбун. Запасные: Шунин, Морозов, Плиев, Кардозу, Панченко, Шиманьски, Калинин, Ордец, Грулев, Хильемарк, Шейдаев. «Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Круговой, Табидзе, Неделчару, Кротов, Фомин, Емельянов, Карп, Тилль. Запасные: Шафинский, Терентьев, Йокич, Алиев, Голубев, Фольмер, Козлов, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар. Матч пройдет на «ВТБ Арене». Он начнется в 20.00 по московскому времени. ⚪🔵 Состав на #ДинамоУфа#ДинамоМосква #fcdm #твоякоманДа #ДинамоДома pic.twitter.com/hmGZ6p5k9O — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) September 16, 2019