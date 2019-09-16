«Динамо» – «Уфа». Стартовые составы

Стали известны составы «Динамо» и «Уфы» на матч девятого тура российской премьер-лиги.
«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Рыков, Евгеньев, Рауш, Юсупов, Нойштедтер, Филипп, Жоаозинью, Нжи, Игбун.
Запасные: Шунин, Морозов, Плиев, Кардозу, Панченко, Шиманьски, Калинин, Ордец, Грулев, Хильемарк, Шейдаев.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Круговой, Табидзе, Неделчару, Кротов, Фомин, Емельянов, Карп, Тилль.
Запасные: Шафинский, Терентьев, Йокич, Алиев, Голубев, Фольмер, Козлов, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар.
Матч пройдет на «ВТБ Арене». Он начнется в 20.00 по московскому времени.
⚪🔵 Состав на #ДинамоУфа#ДинамоМосква #fcdm #твоякоманДа #ДинамоДома pic.twitter.com/hmGZ6p5k9O— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) September 16, 2019