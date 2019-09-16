ЦСКА подтвердил травмы Шарлии и Гогуа Футболисты повредили правые бедра.

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ЦСКА в своем твиттере сообщил диагнозы, поставленные защитникам Звонимиру Шарлии и Седрику Гогуа. Сроки их восстановления не называются.

«У Шарлия диагностирована травма мягких тканей передней поверхности правого бедра, а у Гогуа — повреждение одной из приводящих мышц правого бедра», – говорится в твиттере красно-синих.

В нынешнем сезоне хорват провел за ЦСКА шесть в матчей, а ивуариец – два. Сезон Гогуа начинал в «Тамбове».