«Ростов» – «Ахмат». Стартовые составы - Советский спорт
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16 сентября 2019 19:16ФутболКоноплев Александр

«Ростов» – «Ахмат». Стартовые составы

Матч начнется в 20.30 по московскому времени. Игра пройдет на «Ростов Арене».

Тренеры «Ростова» и «Ахмата» определились с составами на матч девятого тура российской премьер-лиги.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Еременко, И. Попов, Норманн, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Д. Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Глебов, Хаджикадунич, Саплинов, Прошляков, Долгов.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Мусалов, Анхель, Иванов, Глушаков, Роши, Швец, Исмаэл, Митришев.

Запасные: Городов, Гиголаев, Кадыров, Гащенков, Бериша, Садулаев, Харин, Шиманьски, Михалак, Понсе.

Матч начнется в 20.30 по московскому времени. Игра пройдет на «Ростов Арене».

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