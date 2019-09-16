«Ростов» – «Ахмат». Стартовые составы Матч начнется в 20.30 по московскому времени. Игра пройдет на «Ростов Арене».

Новости СМИ2 Тренеры «Ростова» и «Ахмата» определились с составами на матч девятого тура российской премьер-лиги. «Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Еременко, И. Попов, Норманн, Шомуродов. Запасные: Песьяков, Д. Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Глебов, Хаджикадунич, Саплинов, Прошляков, Долгов. «Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Мусалов, Анхель, Иванов, Глушаков, Роши, Швец, Исмаэл, Митришев. Запасные: Городов, Гиголаев, Кадыров, Гащенков, Бериша, Садулаев, Харин, Шиманьски, Михалак, Понсе. Матч начнется в 20.30 по московскому времени. Игра пройдет на «Ростов Арене».