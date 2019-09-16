Дмитрий Сенников: За чемпионство будут бороться «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников назвал фаворитов в борьбе за титул чемпиона России-2019/20.

Также специалист выделил главные проблемы «Спартака».

– Я думаю, за чемпионство будут бороться те же клубы, что в прошлом году: «Зенит», «Локомотив», «Краснодар». На данный момент они самые стабильные. «Краснодар» в последние годы всегда находится в пятерке лидеров. В прошлом году они могли бороться за чемпионство. Полагаю, в этом году они продолжат движение наверх. С новыми приобретениями «быки» должны становиться сильнее. Хотя есть уже покинувшие клуб игроки, которые, наверное, сейчас пригодились нынешнему «Краснодару», тот же Перейра, Гранквист.

Главная проблема «Спартака» заключается в том, что ушло много футболистов из команды и пришли новички, которые пока не адаптировались. Можно выделить разве что Андре Шюррле, который в каждом матче показывает хорошую игру и подтверждает уровень чемпиона мира.

Есть проблемы в созидании у команды, они никак не могут найти взаимодействие между линиями полузащиты и атаки. Командная игра прослеживается слабо, в основном красно-белые стараются за счет индивидуальных действий обострять и создавать моменты. В обороне тоже много провалов, – приводит слова Сенникова «Московский комсомолец».