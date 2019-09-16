Александр Григорян: Безусловно, мы применим санкции к Бенито Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян сообщил, что нападающего Олавирана «Бенито» Муйиву ждет наказание за неявку в расположение клуба после матча за сборную Нигерии.

Футболист пропустил матч девятого тура российской премьер-лиги против ЦСКА.

– Человек отыграл вторую встречу за национальную команду 10 сентября. Он мог и был обязан оказаться в расположении команды к матчу с ЦСКА. Его агент Дмитрий Селюк говорит, что он прилетел в Тамбов за полтора дня до игры с армейцами. Мне это ничего не дает: спортсмен обязан прибыть в распоряжение клуба, а не в конкретный город. Это дикое нарушение дисциплины. Неуважение к клубу, партнерам, команде.

Безусловно, мы применим санкции к Бенито. Такие вещи нельзя оставлять безнаказанными. Повторюсь, в первую очередь такой поступок – неуважение к команде. В любом коллективе такие вещи вызывают негативную реакцию, а в нашем тем более. Команда у нас звезд с неба не хватает, поэтому, прежде всего, мы можем предложить на футбольном поле самоотдачу, дисциплину и тактическую выучку, – приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне на счету Бенито один мяч в восьми играх чемпионата России.