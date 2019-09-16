«Армавир» желает переименовать стадион в честь Никиты Симоняна - Советский спорт
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16 сентября 2019 20:03ФутболКоноплев Александр

«Армавир» желает переименовать стадион в честь Никиты Симоняна

«Армавир» обратился в администрацию города и городскую думу с письмом о переименовании стадиона «Юность» в «Стадион имени Симоняна».

Изначально с этим предложением выступил владелец клуба Джеван Челоянц. Оно было поддержано болельщиками команды.

Никита Симонян – уроженец Армавира. Он – олимпийский чемпион 1956 года, семикратный чемпион СССР (трижды в качестве тренера), лучший бомбардир в истории «Спартака».

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