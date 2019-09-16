Сергей Семак: Нельзя пользоваться тем, что у «Лиона» тренер без опыта - Советский спорт
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16 сентября 2019 20:30ФутболКоноплев Александр

Сергей Семак: Нельзя пользоваться тем, что у «Лиона» тренер без опыта

Матч «Лион» – «Зенит» пройдет 17 сентября. Начало встречи – 19:55 по московскому времени.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что все игроки петербуржцев кроме Малкома смогут сыграть в завтрашнем матче Лиги чемпионов против «Лиона». Также специалист отметил, что небольшой опыт главного тренера французов Силвиньо не поможет сине-бело-голубым.

– Кроме травмированного Малкома, все футболисты команды прилетели, все здоровы. Нельзя пользоваться тем, что у «Лиона» тренер без опыта. Что касается чемпионата Франции, то слишком мало сыграно матчей, чтобы утверждать, что «Лион» слабо играет дома, – приводит слова Семака ТАСС.

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