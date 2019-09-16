Ростов-на-Дону примет матч российской молодежки Молодежка продолжает ездить по провинции.

Российский футбольный союз (РФС) объявил о проведении в Ростове-на-Дону матча отборочного турнира чемпионата Европы-2011 между молодежными сборными России и Латвии.

Встреча пройдет 15 ноября на «Ростов Арене».

До этого россияне провели первый домашний матч в Саранске (1:0 против Сербии), а в Екатеринбурге они сыграют против Польши 11 октября.