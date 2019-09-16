«Аль-Садд» Хави вышел в полуфинал азиатской Лиги чемпионов В ответном матче четвертьфинала азиатской Лиги чемпионов катарский «Аль-Садд» обыграл саудовский «Аль-Наср» – 3:1.

Первая встреча завершилась со счетом 1:2.

Победу по сумме двух матчей команде Хави принес нападающий Багдад Бунеджа, который реализовал пенальти на 83-й минуте.

В полуфинале «Аль-Садд» сыграет с победителем пары «Аль-Иттихад» – «Аль-Хиляль».