«Ростов» – «Ахмат». Гости открыли счет «Ростов» – «Ахмат» – 0:1.

В матче девятого тура российской премьер-лиги «Ростов» – «Ахмат» открыт счет.

На 19-й минуте полузащитник гостей Одисе Роши реализовал пенальти.

Это четвертый гол албанца в 61-й игре в чемпионатах России.