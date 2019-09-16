Оздоев похвалил атаку «Лиона» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 сентября 2019 21:06ФутболКоноплев Александр

Оздоев похвалил атаку «Лиона»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев отметил, что в группе G Лиги чемпионов нет фаворита.

Кроме петербуржцев в ней играют «Бенфика», «Лион» и «Лейпциг».

– «Лион» – очень хорошая команда. В нашей группе нет фаворита, надо всех обыгрывать. В «Лионе» есть хорошие игроки, особенно в линии атаки, например, Мемфис Депай. Но и мы можем доставить сопернику много проблем, – приводит слова Оздоева ТАСС.

Матч «Лион» – «Зенит» пройдет 17 сентября. Начало – в 19:55 по московскому времени.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Дарья Домрачева: От Белорусской федерации биатлона предложений не поступало Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки Домрачева и Бьорндален стали тренерами сборной Китая
«Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий
Сумасшествие на Лазурном берегу. Головин не помог «Монако» победить в матче-триллере Монегаски вели два мяча в поединке с марсельским «Олимпиком», затем пропустили четыре, едва не сравняли счет, но в итоге уступили. 16.09.2019 00:00 Футбол Мощенко Захар
Александр Шлеменко: Порье допустил ошибку – много сил потратил на удушение Хабиба Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 00:45 ММА Волохов Юрий
Еще по теме:
На этой неделе в UFC дебютирует россиянин Аскаров. Он фаворит в бою против Морено Нурмагомедов открылся явным фаворитом в возможном поединке против Фергюсона Гэтжи надеется получить бой с победителем пары Нурмагомедов – Фергюсон
От Кононова до Семака. Кого и когда погонят из РПЛ Давненько наш чемпионат не обходился так долго без тренерских отставок. Позади девять туров, а увольнения все нет, хотя кандидатов на выход хватает. Мы оценили шансы. 16.09.2019 20:38 Футбол Мощенко Захар
Хабиб Нурмагомедов: План на бой – валить и бить Нурмагомедов расстроен журналистами. 07.09.2019 15:15 ММА Лео Елена
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Фигурист ростом 216 см: такого вы еще не видели. Как прошли контрольные прокаты В субботу и воскресенье в «Лужниках» прошли контрольные прокаты сборной России. 08.09.2019 21:00 Фигурное катание Чикирис Олег
Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей
Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай
Новости
21:23 Хоккей «Ак Барс» дома обыграл «Северсталь»
21:06 Футбол Оздоев похвалил атаку «Лиона»
20:53 Футбол «Ростов» – «Ахмат». Гости открыли счет
20:44 Футбол «Аль-Садд» Хави вышел в полуфинал азиатской Лиги чемпионов
20:40 Футбол Ростов-на-Дону примет матч российской молодежки
20:30 Футбол Сергей Семак: Нельзя пользоваться тем, что у «Лиона» тренер без опыта
20:24 Хоккей Арбитр Шелянин проводит 1000-й матч в чемпионатах России
20:17 Футбол Рюдигер не сыграет против «Валенсии»
20:07 Волейбол Россия обыграла Финляндию на чемпионате Европы
20:03 Футбол «Армавир» желает переименовать стадион в честь Никиты Симоняна
19:56 Футбол Александр Григорян: Безусловно, мы применим санкции к Бенито
19:41 Футбол Дмитрий Сенников: За чемпионство будут бороться «Зенит», «Локомотив», «Краснодар»
19:33 Хоккей Суд арестовал Мусатова
19:21 ММА На этой неделе в UFC дебютирует россиянин Аскаров. Он фаворит в бою против Морено
19:20 Греко-римская борьба Евлоев стал чемпионом мира после отказа соперника
19:16 Футбол «Ростов» – «Ахмат». Стартовые составы
19:12 ММА Нурмагомедов открылся явным фаворитом в возможном поединке против Фергюсона
19:04 Футбол ЦСКА подтвердил травмы Шарлии и Гогуа
18:53 Футбол «Динамо» – «Уфа». Стартовые составы
18:50 Теннис Джокович обогнал Коннорса по количеству недель во главе рейтинга ATP
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика