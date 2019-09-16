Оздоев похвалил атаку «Лиона»

Кроме петербуржцев в ней играют «Бенфика», «Лион» и «Лейпциг».
– «Лион» – очень хорошая команда. В нашей группе нет фаворита, надо всех обыгрывать. В «Лионе» есть хорошие игроки, особенно в линии атаки, например, Мемфис Депай. Но и мы можем доставить сопернику много проблем, – приводит слова Оздоева ТАСС.
Матч «Лион» – «Зенит» пройдет 17 сентября. Начало – в 19:55 по московскому времени.
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