Неймар, Кавани и Мбаппе не сыграют с «Реалом» Матч «ПСЖ» – «Реал» пройдет 18 сентября.

Нападающие «ПСЖ» Неймар, Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе пропустят матч первого тура Лиги чемпионов против «Реала».

Неймару помешает сыграть дисквалификация, а Кавани и Мбаппе – травмы.

В свою очередь «Реал» не может рассчитывать на дисквалифицированных Серхио Рамоса, Начо, а также травмированных Иско, Луку Модрича, Марко Асенсио и Марселу.