Неймар, Кавани и Мбаппе не сыграют с «Реалом» - Советский спорт
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16 сентября 2019 21:38ФутболКоноплев Александр

Неймар, Кавани и Мбаппе не сыграют с «Реалом»

Матч «ПСЖ» – «Реал» пройдет 18 сентября.

Нападающие «ПСЖ» Неймар, Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе пропустят матч первого тура Лиги чемпионов против «Реала».

Неймару помешает сыграть дисквалификация, а Кавани и Мбаппе – травмы.

В свою очередь «Реал» не может рассчитывать на дисквалифицированных Серхио Рамоса, Начо, а также травмированных Иско, Луку Модрича, Марко Асенсио и Марселу.

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