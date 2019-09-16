«Ростов» – «Ахмат». Байрамян сравнял счет (видео) «Ростов» – «Ахмат» – 1:1.

В матче девятого тура российской премьер-лиги «Ростов» – «Ахмат» забит второй мяч.

Его автором на 54-й минуте стал полузащитник хозяев Хорен Байрамян.

Счет стал 1:1.