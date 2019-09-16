«Ростов» одержал волевую победу над «Ахматом» - Советский спорт
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16 сентября 2019 22:25ФутболКоноплев Александр

«Ростов» одержал волевую победу над «Ахматом»

В матче девятого тура российской премьер-лиги «Ростов» на своем поле обыграл «Ахмат» – 2:1.

Гости первыми открыли счет – на 19-й минуте пенальти реализовал Одисе Роши.

Ростовчане оставили голы на второй тайм: забили Хорен Байрамян (54-я минута) и Матиас Норманн (65).

Отметим, что на 62-й минуте грозненцы остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил Антон Швец.

«Ростов» по очкам догнал «Краснодар» и «Зенит», но занимает третье место по дополнительным показателям. В следующем туре «Ростов» сыграет на выезде с «Тамбовом».

«Ахмат» с восемью очками занимает 13-е место. В следующем туре грозненцы сыграют в гостях с «Крыльями Советов».

РПЛ
Девятый тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Ахмат» (Грозный) – 2:1 (0:1)

Голы: Роши, 19 (пен., 0:1); Байрамян, 54 (1:1); Норманн, 65 (2:1).

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов (Долгов, 90+1), Байрамян (Глебов, 82), Еременко, И. Попов, Норманн, Шомуродов (Саплинов, 77).

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Мусалов, Анхель, Иванов, Глушаков (Понсе, 80), Роши, Швец, Исмаэл, Митришев (Бериша, 66).

Предупреждение: Саплинов, 85 – нет.

Удаление: нет – Швец, 62.

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