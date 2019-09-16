Спаллетти может возглавить «Монако» У Головина может смениться тренер.

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«Монако» может уволить главного тренера Леонарду Жардима, утверждает Calciomercato.

После пяти туров монегаски набрали всего два очка.

По данным источника, португальца может сменить итальянец Лучано Спаллетти. Он известен по работе с «Ромой», «Зенитом» и «Интером».

Напомним, что за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.