Спаллетти может возглавить «Монако»

«Монако» может уволить главного тренера Леонарду Жардима, утверждает Calciomercato.
После пяти туров монегаски набрали всего два очка.
По данным источника, португальца может сменить итальянец Лучано Спаллетти. Он известен по работе с «Ромой», «Зенитом» и «Интером».
Напомним, что за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.
Такого еще не было: Загитова, Медведева и Туктамышева – на одном катке В «Лужниках» стартовали контрольные прокаты лучших российских фигуристов перед началом сезона-2018/19. 07.09.2019 20:00 Фигурное катание Тигай Лев Вопросы без ответов. «Локомотив» проиграл в Москве ЦСКА «Локомотив» под руководством канадца Крэйга Мактивиша оказался на щите в первом матче на выезде. Гости старались, но Кирилл Капризов и Ко наказали их за ошибки в обороне. 16.09.2019 21:59 Хоккей Домрачев Владислав Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей Мясо разной степени сырости. Обзор турниров прошедшего уик-энда Стартовал «взрослый» сезон-2019/20. О турнирах с участием звезд женского катания мы уже рассказывали, теперь речь пойдет о других событиях минувших выходных. 16.09.2019 13:15 Фигурное катание Тигай Лев Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Андрей Червиченко: Возвращение Карреры в «Спартак» – бред собачий Бывший президент красно-белых прокомментировал очередную неудачу команды Олега Кононова в чемпионате России. 16.09.2019 08:00 Футбол Августин Александр Трусова и Туктамышева затмили Загитову с Медведевой (видео) В «Лужниках» произвольными программами завершились предсезонные контрольные прокаты сильнейших фигуристов России. 08.09.2019 23:15 Фигурное катание Тигай Лев Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий Терпение и труд: «Северсталь» обыграла московское «Динамо» Череповчане одержали победу над московским «Динамо» в ярком матче, окончившимся серий буллитов. 14.09.2019 20:45 Хоккей Кузютина Елена