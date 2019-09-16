Спаллетти может возглавить «Монако» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 сентября 2019 22:56ФутболКоноплев Александр

Спаллетти может возглавить «Монако»

У Головина может смениться тренер.

«Монако» может уволить главного тренера Леонарду Жардима, утверждает Calciomercato.

После пяти туров монегаски набрали всего два очка.

По данным источника, португальца может сменить итальянец Лучано Спаллетти. Он известен по работе с «Ромой», «Зенитом» и «Интером».

Напомним, что за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

Такого еще не было: Загитова, Медведева и Туктамышева – на одном катке В «Лужниках» стартовали контрольные прокаты лучших российских фигуристов перед началом сезона-2018/19. 07.09.2019 20:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Камила Валиева: Я не воспринимаю четверные прыжки заоблачными Щербакова выиграла Lombardia Trophy, Туктамышева - вторая Евгения Медведева: Уже привыкла разговаривать на английском языке
Вопросы без ответов. «Локомотив» проиграл в Москве ЦСКА «Локомотив» под руководством канадца Крэйга Мактивиша оказался на щите в первом матче на выезде. Гости старались, но Кирилл Капризов и Ко наказали их за ошибки в обороне. 16.09.2019 21:59 Хоккей Домрачев Владислав
Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей
Мясо разной степени сырости. Обзор турниров прошедшего уик-энда Стартовал «взрослый» сезон-2019/20. О турнирах с участием звезд женского катания мы уже рассказывали, теперь речь пойдет о других событиях минувших выходных. 16.09.2019 13:15 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Камила Валиева: Когда Лью прыгает тройные аксели и четверной лутц, катать с одним четверным слабо Камила Валиева: Я не воспринимаю четверные прыжки заоблачными Щербакова выиграла Lombardia Trophy, Туктамышева - вторая
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Андрей Червиченко: Возвращение Карреры в «Спартак» – бред собачий Бывший президент красно-белых прокомментировал очередную неудачу команды Олега Кононова в чемпионате России. 16.09.2019 08:00 Футбол Августин Александр
Трусова и Туктамышева затмили Загитову с Медведевой (видео) В «Лужниках» произвольными программами завершились предсезонные контрольные прокаты сильнейших фигуристов России. 08.09.2019 23:15 Фигурное катание Тигай Лев
Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий
Терпение и труд: «Северсталь» обыграла московское «Динамо» Череповчане одержали победу над московским «Динамо» в ярком матче, окончившимся серий буллитов. 14.09.2019 20:45 Хоккей Кузютина Елена
Новости
22:56 Футбол Спаллетти может возглавить «Монако»
22:40 Хоккей Локаут отменяется. Профсоюз игроков не будет выходить из соглашения с НХЛ
22:25 Футбол «Ростов» одержал волевую победу над «Ахматом»
22:10 Хоккей «Амур» потерпел седьмое поражение в семи матчах
22:00 Футбол «Ростов» – «Ахмат». Хозяева забили после удаления Швеца (видео)
21:57 Футбол «Динамо» и «Уфа» мячей не забили
21:49 Хоккей Хет-трик Капризова помог ЦСКА обыграть «Локомотив»
21:46 Футбол «Ростов» – «Ахмат». Байрамян сравнял счет (видео)
21:38 Футбол Неймар, Кавани и Мбаппе не сыграют с «Реалом»
21:32 Футбол Петр Нойштедтер: Советы Бердыева мне помогли получить тренерскую лицензию
21:23 Хоккей «Ак Барс» дома обыграл «Северсталь»
21:06 Футбол Оздоев похвалил атаку «Лиона»
20:53 Футбол «Ростов» – «Ахмат». Гости открыли счет (видео)
20:44 Футбол «Аль-Садд» Хави вышел в полуфинал азиатской Лиги чемпионов
20:40 Футбол Ростов-на-Дону примет матч российской молодежки
20:30 Футбол Сергей Семак: Нельзя пользоваться тем, что у «Лиона» тренер без опыта
20:24 Хоккей Арбитр Шелянин проводит 1000-й матч в чемпионатах России
20:17 Футбол Рюдигер не сыграет против «Валенсии»
20:07 Волейбол Россия обыграла Финляндию на чемпионате Европы
20:03 Футбол «Армавир» желает переименовать стадион в честь Никиты Симоняна
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика