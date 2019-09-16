Сергей Юран: Если Семака поменяют, он будет сидеть без работы

– «Спартак» может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Сколько тренеров там сменилось! В машине можно поменять колесо, и она поедет. А тренеру нужно дать какое-то время. Здесь же сразу крик-шум: «Давайте другого тренера! Этот не устраивает». Из-за такой чехарды и нет результата.
– Сергей Семак признался недавно, что не пойдет работать в «Спартак»...
– Ему надо немного зацепиться ногами за землю. Не будет у «Зенита» результата в Лиге чемпионов, и все может поменяться. Желать этого я не буду. Дай бог, чтобы он как можно дольше работал в «Зените». Но если его поменяют, будет сидеть без работы. Я хочу посмотреть, как он тогда не пойдет в «Спартак», если ему предложат, – приводит слова Юрана «Спорт день за днем».
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