Сергей Юран: Если Семака поменяют, он будет сидеть без работы Бывший форвард сборной России Сергей Юран считает, что у Сергея Семака не получится быстро найти работу после возможного увольнения из «Зенита».

– «Спартак» может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Сколько тренеров там сменилось! В машине можно поменять колесо, и она поедет. А тренеру нужно дать какое-то время. Здесь же сразу крик-шум: «Давайте другого тренера! Этот не устраивает». Из-за такой чехарды и нет результата.

– Сергей Семак признался недавно, что не пойдет работать в «Спартак»...

– Ему надо немного зацепиться ногами за землю. Не будет у «Зенита» результата в Лиге чемпионов, и все может поменяться. Желать этого я не буду. Дай бог, чтобы он как можно дольше работал в «Зените». Но если его поменяют, будет сидеть без работы. Я хочу посмотреть, как он тогда не пойдет в «Спартак», если ему предложат, – приводит слова Юрана «Спорт день за днем».