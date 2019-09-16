Вадим Евсеев: «Динамо» могло наказать нас за ошибки и обрезы Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после ничьей в матче девятого тура чемпионата России против «Динамо» (0:0) отметил, что его команда много ошибалась во втором тайме.

Загрузка... – Результатом доволен, сыграли вничью, одно очко в копилку. У «Динамо» были моменты во втором тайме, у нас были ошибки и обрезы, соперник мог наказать нас за это, – сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер». «Уфа» после девяти туров с 11 очками занимает девятое место.