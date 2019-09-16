Вадим Евсеев: «Динамо» могло наказать нас за ошибки и обрезы - Советский спорт
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16 сентября 2019 23:12ФутболКоноплев Александр

Вадим Евсеев: «Динамо» могло наказать нас за ошибки и обрезы

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после ничьей в матче девятого тура чемпионата России против «Динамо» (0:0) отметил, что его команда много ошибалась во втором тайме.

– Результатом доволен, сыграли вничью, одно очко в копилку. У «Динамо» были моменты во втором тайме, у нас были ошибки и обрезы, соперник мог наказать нас за это, – сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер».

«Уфа» после девяти туров с 11 очками занимает девятое место.

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