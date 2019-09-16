Валерий Карпин: Сейчас нет смысла обращать внимание на таблицу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 сентября 2019 23:25ФутболКоноплев Александр

Валерий Карпин: Сейчас нет смысла обращать внимание на таблицу

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы своей команды над «Ахматом» (2:1) в матче девятого тура чемпионата России отметил, что его команда показала некачественный футбол.

Также специалист призвал не обращать внимание на место клуба в турнирной таблице. Дончане занимают третью строчку, уступая «Краснодару» и «Зениту» по дополнительным показателям.

– Настроение не очень. Игра, мягко говоря, не понравилась. Если бы не было игры с «Уфой» (0:2), тогда август был бы практически идеальный. Сегодня все игроки пытались, все старались, но мало что получалось. Да, все равно взяли три очка, это признак того, что у нас есть игроки, которые обладают определенным классом.

Лидерство «Ростова» пока ни о чем не говорит. Особенно после таких игр, как сегодня. В прошлом сезоне начали примерно так же, а закончили, мягко говоря, не особо. Сейчас нет смысла обращать внимание на таблицу, – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Сколько осталось Черчесову, Евро стал дороже и убийство фаната в Италии. Анонс свежего «ССФ» Во вторник, 17 сентября появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. 16.09.2019 12:00 Футбол
Еще по теме:
Обложка еженедельника «СовСпорт Футбол» будет посвящена победе «Спартака» над ЦСКА (фото) Жоаозиньо: В Турцию ехать не страшно, нас будут хорошо охранять Жоаозиньо: Посмотрим на Луиса Адриано на поле
Медведева открыла сезон: черное трико и лишь «-3» от Кихиры На первом «челленджере» сезона в Канаде россиянка Евгения Медведева чисто исполнила короткую программу и идет второй, уступая только Рике Кихире из Японии. 13.09.2019 10:30 Фигурное катание Тигай Лев
Жуниор дос Сантос: Бой с Волковым в Москве – серьезный вызов Бразильский боец смешанного стиля Жуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве. 14.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав
На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Джокович обогнал Коннорса по количеству недель во главе рейтинга ATP Медведев остался на четвертом месте в рейтинге ATP Сборная России узнала соперников по Кубку ATP
Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий
Александр Волков: UFC заинтересован в том, чтобы я включился в гонку за титул Российский боец UFC Александр Волков рассказал о работе на Первом канале во время поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, а также оценил своего следующего соперника – Жуниора дос Сантосе. 13.09.2019 15:15 ММА Усачев Владислав
Сумасшествие на Лазурном берегу. Головин не помог «Монако» победить в матче-триллере Монегаски вели два мяча в поединке с марсельским «Олимпиком», затем пропустили четыре, едва не сравняли счет, но в итоге уступили. 16.09.2019 00:00 Футбол Мощенко Захар
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Любушкин впервые забил за океаном. В НХЛ стартовали предсезонные матчи «Вегас» и «Аризона» устроили для болельщиков настоящее шоу. 16.09.2019 12:30 Хоккей Костяев Иван
Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай
Новости
23:53 Футбол «Вест Хэм» в меньшинстве сыграл вничью с «Астон Виллой»
23:49 Футбол «Торино» дома уступил «Лечче»
23:25 Футбол Валерий Карпин: Сейчас нет смысла обращать внимание на таблицу
23:12 Футбол Вадим Евсеев: «Динамо» могло наказать нас за ошибки и обрезы
23:06 Футбол Сергей Юран: Если Семака поменяют, он будет сидеть без работы
22:56 Футбол Спаллетти может возглавить «Монако»
22:40 Хоккей Локаут отменяется. Профсоюз игроков не будет выходить из соглашения с НХЛ
22:25 Футбол «Ростов» одержал волевую победу над «Ахматом»
22:10 Хоккей «Амур» потерпел седьмое поражение в семи матчах
22:00 Футбол «Ростов» – «Ахмат». Хозяева забили после удаления Швеца (видео)
21:57 Футбол «Динамо» и «Уфа» мячей не забили
21:49 Хоккей Хет-трик Капризова помог ЦСКА обыграть «Локомотив»
21:46 Футбол «Ростов» – «Ахмат». Байрамян сравнял счет (видео)
21:38 Футбол Неймар, Кавани и Мбаппе не сыграют с «Реалом»
21:32 Футбол Петр Нойштедтер: Советы Бердыева мне помогли получить тренерскую лицензию
21:23 Хоккей «Ак Барс» дома обыграл «Северсталь»
21:06 Футбол Оздоев похвалил атаку «Лиона»
20:53 Футбол «Ростов» – «Ахмат». Гости открыли счет (видео)
20:44 Футбол «Аль-Садд» Хави вышел в полуфинал азиатской Лиги чемпионов
20:40 Футбол Ростов-на-Дону примет матч российской молодежки
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика