Валерий Карпин: Сейчас нет смысла обращать внимание на таблицу Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы своей команды над «Ахматом» (2:1) в матче девятого тура чемпионата России отметил, что его команда показала некачественный футбол.

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Также специалист призвал не обращать внимание на место клуба в турнирной таблице. Дончане занимают третью строчку, уступая «Краснодару» и «Зениту» по дополнительным показателям.

– Настроение не очень. Игра, мягко говоря, не понравилась. Если бы не было игры с «Уфой» (0:2), тогда август был бы практически идеальный. Сегодня все игроки пытались, все старались, но мало что получалось. Да, все равно взяли три очка, это признак того, что у нас есть игроки, которые обладают определенным классом.

Лидерство «Ростова» пока ни о чем не говорит. Особенно после таких игр, как сегодня. В прошлом сезоне начали примерно так же, а закончили, мягко говоря, не особо. Сейчас нет смысла обращать внимание на таблицу, – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».