«Торино» дома уступил «Лечче» В последнем матче третьего тура серии А «Торино» на своем поле проиграл «Лечче» – 1:2 (0:1).

Победный мяч на 73-й минуте забил Марко Манкозу.

«Торино» потерпел первое поражение после двух побед. «Лечче» напротив – одержал первую победу после двух проигрышей.

Лидирует «Интер» – у команды Конте девять очков из девяти возможных.