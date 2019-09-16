«Торино» дома уступил «Лечче»

Победный мяч на 73-й минуте забил Марко Манкозу.
«Торино» потерпел первое поражение после двух побед. «Лечче» напротив – одержал первую победу после двух проигрышей.
Лидирует «Интер» – у команды Конте девять очков из девяти возможных.
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