Рашид Рахимов: Очень не хотелось бы, чтобы так судили - Советский спорт
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17 сентября 2019 00:04ФутболКоноплев Александр

Рашид Рахимов: Очень не хотелось бы, чтобы так судили

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов посетовал на судейство в матче девятого тура чемпионата России против «Ростова» (1:2).

На 62-й минуте при счете 1:1 был удален хавбек грозненцев Антон Швец.

– Я думаю, ошибка, которую мы допустили при первом голе. Ну и потом, конечно же, попал такой удар, он неберущийся. Хотя я бы не стал претензий предъявлять команде, потому что они играли очень неплохо, очень хорошо. И вот это удаление, наверное, все сломало, потому что даже играя вдевятером, мы выглядели неплохо, но, честно сказать, когда ты смотришь на все эти моменты, когда около тебя стоит боковой, четвертый судья, и видит, что мяч от ноги улетает, и он все равно говорит, что нет, мяч в другую сторону. Очень не хотелось бы, чтобы так судили. Извините, все моменты, которые были, в одну сторону все. Мне было понятно, что рано или поздно что-то придумается.

– Конкретно, на ваш взгляд, что было при удалении Швеца?

– Я не знаю, что там было! Он играл в мяч, он в мяч играл! Да, прямой, но он не играл в ногу, там не было ничего. Как обычно катится и играет, но он не искал ногу, не бил ее, он играл в мяч. Хорошо, если ты хочешь дать штрафной? Но это не красная карточка! Это не красная! Сейчас они придумают, что, наверное, агрессивно или еще что-нибудь, но вы посмотрите сколько моментов. Очень неприятно, но что делать? Такова футбольная жизнь. Хотя по игре, еще раз, претензий не может быть к ребятам, – сказал Рахимов в эфире канала «Матч Премьер».

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