Андрей Канчельскис: Думаю, остаток сезона Кокорин и Мамаев проведут в клубах-середняках Двукратный чемпион Англии Андрей Канчельскис считает, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев продолжат карьеру в клубах из середины турнирной таблицы российской премьер-лиги.

Последние 11 месяцев игроки провели в местах лишения свободы.

— Я верю, что они смогут выступать на уровне российской премьер-лиги. Роман Еременко пропустил два года, а сейчас он один из лидеров «Ростова». Кокорин и Мамаев не менее талантливые футболисты. Думаю, остаток этого сезона они проведут в клубах-середняках, а вот уже летом 2020 года могут пойти на повышение, – приводят слова Канчельскиса «Известия».