Андрей Канчельскис: Думаю, остаток сезона Кокорин и Мамаев проведут в клубах-середняках - Советский спорт
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17 сентября 2019 01:50ФутболКоноплев Александр

Андрей Канчельскис: Думаю, остаток сезона Кокорин и Мамаев проведут в клубах-середняках

Двукратный чемпион Англии Андрей Канчельскис считает, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев продолжат карьеру в клубах из середины турнирной таблицы российской премьер-лиги.

Последние 11 месяцев игроки провели в местах лишения свободы.

— Я верю, что они смогут выступать на уровне российской премьер-лиги. Роман Еременко пропустил два года, а сейчас он один из лидеров «Ростова». Кокорин и Мамаев не менее талантливые футболисты. Думаю, остаток этого сезона они проведут в клубах-середняках, а вот уже летом 2020 года могут пойти на повышение, – приводят слова Канчельскиса «Известия».

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