Дмитрий Хохлов: В первом тайме играли излишне хладнокровно, во втором – очень нервно - Советский спорт
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17 сентября 2019 07:15ФутболЛипкин Антон

Дмитрий Хохлов: В первом тайме играли излишне хладнокровно, во втором – очень нервно

«Динамо» и «Уфа» не забили голов в девятом туре премьер-лиги.

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после матча девятого тура премьер-лиги с «Уфой» (0:0) на стадионе «Динамо» высказался о результативности команды.

«Все старались, моменты создавали, – приводит слова Хохлова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Реализация подвела. Как решать? Способы один. На тренировках доводить ее до совершенства.

В первом тайме мы действовали излишне хладнокровно. Во втором – наоборот, начали играть очень нервно».

Отметим, что в девяти турах «Динамо» забило шесть голов, меньше только у «Сочи» (пять). С десятью очками бело-голубые занимают 11-е место в турнирной таблице.

В следующем матче 22 сентября «Динамо» сыграет дома с «Сочи».

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