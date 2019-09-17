Лионель Месси: Мне всегда нравился стадион «Боруссии»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси перед стартом команды в Лиге чемпионов высказался о соперниках каталонцев по групповому этапу.
«Каждый год Лига чемпионов получается ровной, – приводит слова 32-летнего аргентинца официальный сайт УЕФА. – Порой выиграть ее становится труднее. Турнир ровный, потому что только лучшие выступают в нем.
Нам попался Дортмунд, с которым мы никогда не играли. Видел их стадион по телевизору, и мне всегда он нравился благодаря фанатам и вообще тому, что представляет собой клуб.
У нас также в группе «Интер». Мы встречались с ним в прошлом году, но тогда я не смог сыграть на их поле из-за травмы. Группа получилась трудной, и это интересный вызов».
Напомним, 17 сентября в матче первого тура «Барселона» сыграет с «Боруссией» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало игры – 22:00 (мск).
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