Василий Кикнадзе: Мы играем в Лиге чемпионов не для того, чтобы зарабатывать, а чтобы побеждать «Локомотив» сыграет в первом туре группового этапа в гостях с «Байером».

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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о выступлении команды в Лиге чемпионов.

«Мы не планируем зарабатывать, мы выступаем в Лиге чемпионов для того, чтобы играть и побеждать, – приводит «Спорт день за днем» слова Кикнадзе. – А финансовые бонусы – это дополнительный приятный аспект игры в Лиге чемпионов».

Напомним, «Локомотив» сыграет на групповом этапе в группе D, в которую также попали «Ювентус» (Италия), «Атлетико» (Испания) и «Байер» (Германия).

В первом туре 18 сентября вице-чемпионы России сыграют в гостях с «Байером» на «БайАрене» в Леверкузене. Начало игры – 22:00 (мск).