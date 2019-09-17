Юрген Клопп: Мотивация «Наполи» будет на самом высоком уровне, который только можно представить - Советский спорт
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17 сентября 2019 10:23ФутболЛипкин Антон

Юрген Клопп: Мотивация «Наполи» будет на самом высоком уровне, который только можно представить

«Ливерпуль» сыграет с «Наполи» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи».

«Я никогда не оказывался в ситуации, когда ехал куда-то в статусе чемпиона, – приводит слова немца официальный сайт «красных». – Поэтому даже не имею понятия, какого это, но могу представить, что «Наполи» будет крайне мотивирован. И не потому, что мы стали чемпионами в прошлом сезоне.

Когда у нас был предсезонный товарищеский матч в Эдинбурге, Карло Анчелотти подарил мне бутылку красного вина и написал на ней сообщение с поздравлениями.

В прошлом году им пришлось покинуть турнир после двух матчей в группе с нами, так что для них это было не круто. А сейчас их мотивация будет на самом высоком уровне, который только можно представить».

Матч «Наполи» – «Ливерпуль» пройдет 17 сентября на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе. Начало – 22:00 (мск).

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