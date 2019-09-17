Игорь Лещук: Надо у ребят из атаки спрашивать, чего им не хватило - Советский спорт
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17 сентября 2019 11:23ФутболЛипкин Антон

Игорь Лещук: Надо у ребят из атаки спрашивать, чего им не хватило

«Динамо» и «Уфа» сыграли вничью в девятом туре премьер-лиги.

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук высказался о безголевой ничьей в матче девятого тура премьер-лиги с «Уфой» (0:0) на стадионе «Динамо» в Москве.

«Хотелось, чтобы была надежда на наших форвардов: мы сыграем «насухо», а они забьют, – приводит News.ru слова 23-летнего вратаря. – Тут надо у ребят из линии атаки больше спрашивать о том, чего им не хватило.

Мне с линии ворот казалось, что игра у нас очень хорошая, много комбинировали, создавали моменты».

Отметим, что в девяти турах «Динамо» забило шесть голов, меньше только у «Сочи» (пять). С десятью очками бело-голубые занимают 11-е место в турнирной таблице.

В следующем матче 22 сентября «Динамо» сыграет дома с «Сочи».

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