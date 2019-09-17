Адвокат: Кокорину и Мамаеву нельзя пить и буянить - Советский спорт
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17 сентября 2019 11:31ФутболЛипкин Антон

Адвокат: Кокорину и Мамаеву нельзя пить и буянить

Футболисты вышли из колонии по УДО.

Адвокат Игорь Бушманов рассказал о том, что после выхода из колонии по УДО футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву предстоит в трехдневный срок встать на учет в специализированный орган, который находится в отделе полиции по месту жительства, а также вести себя достойно в общественных местах.

«Не пить, не буянить, не совершать административных правонарушений и уголовных умышленных преступлений… Главное – являться в день назначенный для отметки», – приводит слова Бушманова официальный сайт телеканала «360°».

Напомним, во вторник утром Кокорин и Мамаев были освобождены из колонии в Белгородской области по УДО. В мае суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

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