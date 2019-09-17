Легенде «Торпедо» Виктору Шустикову собрали более полумиллиона рублей на восстановление дачи Летом у семьи Шустиковых в результате короткого замыкания сгорела дача.

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Сумма, собранная на восстановление дачи легенды «Торпедо» Виктора Шустикова, превысила полмиллиона рублей, сообщает «Собеседник».

По решению клуба, вся выручка от продажи билетов на матч 13-го тура ФНЛ с «Краснодаром» (2:1) будет передана 80-летнему ветерану и его супруге. Игру на стадионе имени Эдуарда Стрельцова посетили 2100 зрителей, а на продаже билетов клуб заработал 330 тысяч рублей.

Ранее без малого 200 тысяч собрали подписчики известного блогера и бывшего футболиста Евгения Савина.

Минувшим летом в результате короткого замыкания у 80-летнего ветерана «Торпедо» и его супруги сгорела подмосковная дача. Восстановление строения оценили в один миллион рублей.