Юрген Клопп: Мы не можем быть лучшими в Европе, потому что «Манчестер Сити» – лучшие в мире «Ливерпуль» начинает защиту титула победителя Лиги чемпионов.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не считает свою команду лучшей в Европе, несмотря на победу в Лиге чемпионов.

«Мы не можем быть лучшей командой в Европе, – приводит Sky Sports слова немца. – Потому что «Манчестер Сити» – лучшая команда мира, а насколько я слышал, мы с одной планеты.

В прошлом сезоне мы были очень хороши. Не уверен, что мы были лучшими в Европе, но мы были очень хороши в нужные моменты, и поэтому выиграли Лигу чемпионов».

Напомним, в первом туре группового этапа нового розыгрыша Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Наполи». Матч пройдет 17 сентября на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе. Начало – 22:00 (мск).