Сергей Кирьяков: «Зенит» поступил с Кокориным по-человечески Бывший игрок сборной России по футболу Сергей Кирьяков прокомментировал освобождение Александра Кокорина из колонии и подписание им контракта с «Зенитом».

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“Насколько я знаю, врачи были у него. Информация о его здоровье в любом случае в клуб поступала. Я думаю, здесь такой человеческий подход к нему со стороны «Зенита». Подписали с ним контракт, тем самым показав, что дают ему шанс. Это по-человечески правильно. Тем более генеральный директор «Зенита» Александр Медведев — хороший человек, который знает, что когда человек оступается, то ему нужно дать второй шанс. Это они и сделали.”, - сказал Кирьяков Life.ru.

Напомним, во вторник утром Кокорин вместе с братом Кириллом и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым были освобождены из колонии в Белгородской области по УДО.

В мае суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года. А 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об освобождении Кокорина, его брата Кирилла и Мамаева по УДО.

Добавим, что адвокат Кокорина Юрий Падалко сообщил, что игрок уже подписал новый контракт с «Зенитом».