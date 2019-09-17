Сергей Кирьяков: «Зенит» поступил с Кокориным по-человечески

“Насколько я знаю, врачи были у него. Информация о его здоровье в любом случае в клуб поступала. Я думаю, здесь такой человеческий подход к нему со стороны «Зенита». Подписали с ним контракт, тем самым показав, что дают ему шанс. Это по-человечески правильно. Тем более генеральный директор «Зенита» Александр Медведев — хороший человек, который знает, что когда человек оступается, то ему нужно дать второй шанс. Это они и сделали.”, - сказал Кирьяков Life.ru.
Напомним, во вторник утром Кокорин вместе с братом Кириллом и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым были освобождены из колонии в Белгородской области по УДО.
В мае суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года. А 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об освобождении Кокорина, его брата Кирилла и Мамаева по УДО.
Добавим, что адвокат Кокорина Юрий Падалко сообщил, что игрок уже подписал новый контракт с «Зенитом».
Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий «Я знаю, что делать». В «Магнитке» поменяли тренера, но лучше не стало «Советский спорт» разбирается в причинах неудач «Металлурга». 16.09.2019 17:24 Хоккей Костяев Иван На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан От Кононова до Семака. Кого и когда погонят из РПЛ Давненько наш чемпионат не обходился так долго без тренерских отставок. Позади девять туров, а увольнения все нет, хотя кандидатов на выход хватает. Мы оценили шансы. 16.09.2019 20:38 Футбол Мощенко Захар Любушкин впервые забил за океаном. В НХЛ стартовали предсезонные матчи «Вегас» и «Аризона» устроили для болельщиков настоящее шоу. 16.09.2019 12:30 Хоккей Костяев Иван Медведева открыла сезон: черное трико и лишь «-3» от Кихиры На первом «челленджере» сезона в Канаде россиянка Евгения Медведева чисто исполнила короткую программу и идет второй, уступая только Рике Кихире из Японии. 13.09.2019 10:30 Фигурное катание Тигай Лев Сколько осталось Черчесову, Евро стал дороже и убийство фаната в Италии. Анонс свежего «ССФ» Во вторник, 17 сентября появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. 16.09.2019 12:00 Футбол Выйдет ли «Зенит» в плюс по очкам? Как выступают наши клубы в Лиге чемпионов Интересные цифры и факты о выступлении всех российских клубов на групповых этапах турнира. 17.09.2019 12:00 Футбол Безъязычный Алексей «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий