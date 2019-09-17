Эрнесто Вальверде: Что мне нравится в «Боруссии», так это ее особые отношения с болельщиками

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал предстоящий матч с «Боруссией» (Дортмунд) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Что мне нравится в «Боруссии», так это особые отношения команды с болельщиками, – приводит слова испанца официальный сайт УЕФА. – В этой команде много превосходных игроков: (Джейдон) Санчо, (Марко) Ройс.
(Пако) Алькасер – тоже отличный футболист, и он это доказывает. «Боруссия» ему подходит как команда. Дортмундцы хорошо играют в контроль мяча, но также сильны на контратаках. Мы не знаем, как они будут действовать».
Напомним, матч «Боруссия» – «Барселона» пройдет 17 сентября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало игры – 22:00 (мск).
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