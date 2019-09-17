Андрей Тихонов дал совет Александру Кокорину - Советский спорт
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17 сентября 2019 13:36Футбол

Андрей Тихонов дал совет Александру Кокорину

Бывший игрок и тренер московского «Спартака» Андрей Тихонов посоветовал Александру Кокорину больше трудиться над собой, чтобы вернуться на поле в составе «Зенита».

«Работать надо», — сказал Тихонов Life.ru.

Напомним, во вторник утром Кокорин вместе с братом Кириллом и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым были освобождены из колонии в Белгородской области по УДО.

В мае суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года. А 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об освобождении Кокорина, его брата Кирилла и Мамаева по УДО.

Добавим, что адвокат Кокорина Юрий Падалко сообщил, что игрок уже подписал новый контракт с «Зенитом».

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