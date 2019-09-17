Эрнесто Вальверде: Если Фати сыграет, то не для того, чтобы побить рекорд 16-летний испанец может стать самым молодым в истории игроком в стартовом составе «Барселоны» в Лиге чемпионов.

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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался о том, выпустит ли в матче Лиги чемпионов с «Боруссией» (Дортмунд) 16-летнего полузащитника Анссумане Фати, который может стать самым молодым в истории игроком в стартовом составе команды в Лиге чемпионов.

«Если он сыграет, то не для того, чтобы побить рекорд, – приводит слова испанца официальный сайт УЕФА, – а потому что нужен команде. Фати – исключительный игрок, и мы очень довольны им».

Отметим, что в нынешнем сезоне Фати провел три матча в примере, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Напомним, матч «Боруссия» – «Барселона» пройдет 17 сентября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало игры – 22:00 (мск).