Эрнесто Вальверде: Если Фати сыграет, то не для того, чтобы побить рекорд

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался о том, выпустит ли в матче Лиги чемпионов с «Боруссией» (Дортмунд) 16-летнего полузащитника Анссумане Фати, который может стать самым молодым в истории игроком в стартовом составе команды в Лиге чемпионов.
«Если он сыграет, то не для того, чтобы побить рекорд, – приводит слова испанца официальный сайт УЕФА, – а потому что нужен команде. Фати – исключительный игрок, и мы очень довольны им».
Отметим, что в нынешнем сезоне Фати провел три матча в примере, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Напомним, матч «Боруссия» – «Барселона» пройдет 17 сентября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало игры – 22:00 (мск).
Хабиб Нурмагомедов: План на бой – валить и бить Нурмагомедов расстроен журналистами. 07.09.2019 15:15 ММА Лео Елена Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Сколько осталось Черчесову, Евро стал дороже и убийство фаната в Италии. Анонс свежего «ССФ» Во вторник, 17 сентября появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. 16.09.2019 12:00 Футбол Фигурист ростом 216 см: такого вы еще не видели. Как прошли контрольные прокаты В субботу и воскресенье в «Лужниках» прошли контрольные прокаты сборной России. 08.09.2019 21:00 Фигурное катание Чикирис Олег Семак возвращает «Зенит» в Лигу чемпионов. Будет ли взрослость достаточной Обозреватель «Советского спорта» Алексей Андронов о возвращении «Зенита» в Лигу чемпионов. 17.09.2019 13:45 Футбол Андронов Алексей Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев «Рассказывали, что будут засчитывать больше шайб…» Что говорили игроки «Локомотива» Форварды ярославского «Локомотива» о поражении в матче против ЦСКА. 16.09.2019 23:25 Хоккей Кузютина Елена Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай Туктальдино из Бергамо. Туктамышева лидирует на турнире в Италии В день открытия сезона на «Кубке Ломбардии» женскую короткую программу выиграла Елизавета Туктамышева. Ее преследуют Анна Щербакова и Ю Юн из Кореи. 13.09.2019 18:15 Фигурное катание Тигай Лев Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей