«Зенит»: Мы готовы дать Кокорину шанс вернуться в футбол Кокорин покинул колонию по УДО.

«Зенит» подтвердил, что форвард Александр Кокорин, освобожденный во вторник из колонии по УДО, вернется в клуб.

Во вторник утром Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были освобождены из колонии в Белгородской области по УДО. В мае суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

«Футболист полностью отбыл положенное ему наказание, которое получил за свой поступок, – говорится в заявлении пресс-службы «Зенита», слова которого приводит Sport24.ru. – Он вышел на свободу по УДО с положительной характеристикой. ФК «Зенит» готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды».

Добавим, что Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года. Его предыдущий контракт истек минувшим летом.