Уго Льорис: Я мог бы закончить карьеру и в MLS Голкипер «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис не исключил варианта своего перехода в MLS.

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- У меня все еще впереди несколько лет. В любом случае, я сделаю все, чтобы максимально использовать это время. Вы также должны понимать, когда нужно остановиться, но я не против идеи открыть для себя что-то новое.

Это могут быть Соединенные Штаты. Я не знаю, у меня всегда были проблемы с поиском в среднесрочной перспективе. Я больше сосредоточен на краткосрочных соглашениях.



В футболе дела идут так быстро – сегодня ты здесь, а завтра уже в другом месте. Необходимо быть осторожным. Но я мог бы закончить карьеру и в MLS, посмотрим, - цитирует Льориса Goal.com

Напомним, что 32-летний голкипер выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. За это время он провел 303 встречи за лондонский клуб, пропустив 326 мячей.

Действующий контракт Льориса с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2022 года.