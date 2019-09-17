Уго Льорис: Я мог бы закончить карьеру и в MLS - Советский спорт
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17 сентября 2019 14:17Футбол

Уго Льорис: Я мог бы закончить карьеру и в MLS

Голкипер «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис не исключил варианта своего перехода в MLS.

- У меня все еще впереди несколько лет. В любом случае, я сделаю все, чтобы максимально использовать это время. Вы также должны понимать, когда нужно остановиться, но я не против идеи открыть для себя что-то новое.

Это могут быть Соединенные Штаты. Я не знаю, у меня всегда были проблемы с поиском в среднесрочной перспективе. Я больше сосредоточен на краткосрочных соглашениях.

В футболе дела идут так быстро – сегодня ты здесь, а завтра уже в другом месте. Необходимо быть осторожным. Но я мог бы закончить карьеру и в MLS, посмотрим, - цитирует Льориса Goal.com

Напомним, что 32-летний голкипер выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. За это время он провел 303 встречи за лондонский клуб, пропустив 326 мячей.

Действующий контракт Льориса с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2022 года.

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