Алексей Игонин: Для Кокорина не составит проблем набрать форму, позволяющую играть в РПЛ Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением сможет ли нападающий Александр Кокорин набрать былую форму.

- Сможет ли вернуть форму? А какую? Ту, которую он набрал за последнее время в «Зените», - это высокий уровень, и сделать это достаточно сложно. А набрать форму, позволяющую играть в РПЛ, не составит для него проблем, - приводит слова Игонина Sport24.ru.

Напомним, что во вторник утром футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были освобождены из колонии в Белгородской области.

Братья Кокорины и Мамаев находились в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.