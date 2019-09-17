Алексей Игонин: Для Кокорина не составит проблем набрать форму, позволяющую играть в РПЛ - Советский спорт
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17 сентября 2019 14:42Футбол

Алексей Игонин: Для Кокорина не составит проблем набрать форму, позволяющую играть в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением сможет ли нападающий Александр Кокорин набрать былую форму.

- Сможет ли вернуть форму? А какую? Ту, которую он набрал за последнее время в «Зените», - это высокий уровень, и сделать это достаточно сложно. А набрать форму, позволяющую играть в РПЛ, не составит для него проблем, - приводит слова Игонина Sport24.ru.

Напомним, что во вторник утром футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были освобождены из колонии в Белгородской области.

Братья Кокорины и Мамаев находились в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

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