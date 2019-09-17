«Милан» и «Ювентус» заинтересованы в переходе Матича Сразу несколько клубов включились в борьбу за переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» Неманьи Матича.

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Как сообщает Daily Mail, лидерами в гонке за подписание хавбека являются «Милан» и «Ювентус», также на 31-летнего полузащитника претендует дортмундская «Боруссия».

Напомним, что действующий контракт Матича заканчивается летом следующего года, а «Манчестер Юнайтед» так и не сделал сербу предложения о продлении соглашения.

Добавим, что Матич выступает за «манкунианцев» с июля 2017 года. С тех пор он провел 89 матчей за клуб из Манчестера, записав на свой счет три забитых мяча и три голевые передачи.