«Ювентус» готов заплатить за трансфер Иско 75 миллионов евро Атакующий полузащитник «Реала» Иско попал в сферу интересов «Ювентуса».

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Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Calciomercato, туринский клуб готов предложить за переход 27-летнего полузащитника порядка 75 миллионов евро.

Ранее испанский полузащитник рассматривал варианты с переходом в другой клуб, но с приходом на пост главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана, изменил свое решение и остался в «Реале».

Добавим, что Иско выступает за «Реал» с июля 2013 года. С тех пор он провел 270 матчей за мадридский клуб и записал на свой счет 48 забитых мячей и 52 голевые передачи.

Действующий контракт хавбека рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.