Соснин планирует вернуться в общую группу «Динамо» через две недели Минувшим летом футболист перенес операцию на сухожилии длинной приводящей мышцы.

Хавбек московского «Динамо» Антон Соснин рассказал о своем состоянии.

«Начну тренироваться в общей группе через два недели. Максимум – через три», – цитирует игрока News.ru.

29-летний футболист выступает за бело-голубых с 2015 года. Его контракт с клубом истекает по окончании текущего сезона. На данный момент в его активе 77 матчей и 3 голевых передачи.