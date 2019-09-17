Соснин планирует вернуться в общую группу «Динамо» через две недели

Хавбек московского «Динамо» Антон Соснин рассказал о своем состоянии.
«Начну тренироваться в общей группе через два недели. Максимум – через три», – цитирует игрока News.ru.
29-летний футболист выступает за бело-голубых с 2015 года. Его контракт с клубом истекает по окончании текущего сезона. На данный момент в его активе 77 матчей и 3 голевых передачи.
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