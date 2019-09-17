Григорий Иванов: «Урал» переиграл «Спартак» по делу Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу команды в выездном матче 9-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:1).

- На игру мы вышли и немного растерялись, на многих ребят давила атмосфера, имя «Спартака», болельщики. Еще до перерыва мы выровняли игру, у соперника кроме двух моментов в начале ничего не было.

Мы хорошо играли, могли забить еще. Нельзя сказать, что выиграли из-за везения. «Урал» играл в хороший футбол, переиграл «Спартак» по делу, - приводит слова Иванов «РИА Новости».

Добавим, что после этой игры «Урал» набрал 13 очков и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Спартак», имея в активе 14 очков, занимает шестое место.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Уфой», а «Урал» в гостях встретится с «Арсеналом».