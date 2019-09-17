«Краснодар» обсудит с Мамаевым возможность продления контракта Мамаев вышел из колонии по УДО.

«Краснодар» обсудит с полузащитником Павлом Мамаевым возможность продолжения сотрудничества, сообщает Sport24.ru.

Во вторник утром Мамаев, вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориным и его братом Кириллом были освобождены из колонии в Белгородской области по УДО. В мае суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

Ранее «Краснодар» был намерен разорвать контракт с 31-летним полузащитником и даже подал заявление в палату РФС, однако в связи с заключением Мамаева оно не было рассмотрено. Действующее соглашение игрока рассчитано до 31 декабря.

Мамаев выступает за «Краснодар» с 2014 года. В 146 матчах за команду на его счету 35 голов и 30 результативных передач.