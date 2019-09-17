Гендиректор «Крыльев Советов»: Интерес к Мамаеву, конечно, есть Мамаев вышел из колонии по УДО.

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Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков высказался об интересе к полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

«Интерес, конечно, есть, – приводит ТАСС слова Шашкова. – Мы рассматриваем всех, кто может усилить нашу команду. Пока никаких предметных разговоров не было».

Напомним, во вторник утром Мамаев, вместе с форвардом «Зенита» Александром Кокориным и его братом Кириллом были освобождены из колонии в Белгородской области по УДО. В мае суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

При этом у Мамаева до 31 декабря продолжает действовать контракт с «Краснодаром».