Рамзан Кадыров: Кокорину и Мамаеву нужно дать возможность вернуться в общество Сегодня, 17 сентября оба футболиста вышли на свободу по УДО.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своем отношении к Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые отбывали тюремный срок за участие в избиении трех человек в центре Москвы.

Ране стало известно, что Кокорин вернулся в «Зенит». Чемпион России предложил игроку новый контракт после выхода на свободу. Что касается Мамаева, то у него действующее соглашение с «Краснодаром», о чем сообщил его адвокат.

«Петербургский футбольный клуб «Зенит» открыл двери перед Александром Кокориным. С ним подписан контракт. Скажу сразу, я это решение одобряю.

Александр Кокорин и Павел Мамаев по закону ответили за содеянное. Теперь нужно дать им возможность вернуться в общество, стать полезными отечественному футболу, радовать болельщиков. Для этого придется много трудиться. Но ребятам это под силу!», – написал Кадыров в своем Telegram.