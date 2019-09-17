Антон Миранчук перенес операцию Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук успешно перенес операцию в Германии на правой стопе.

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Как сообщает пресс-служба железнодорожников, хавбек вернется в Москву вместе с командой после матча Лиги чемпионов против «Байера».

Отмечается, что точные сроки восстановления будут определены позднее.

Напомним, что Миранчук получил повреждение в матче 9-го тура российской премьер-лиги против «Сочи» (1:0).

Ранее сообщалось, что еще один полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, получивший травму в матче 8-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:2), должен восстановиться к выездной встрече 10-го тура против «Оренбурга».