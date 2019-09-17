Быстров считает, что ничья в матче с «Лионом» станет хорошим результатом для «Зенита»

Бывший хавбек «Зенита» Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча с «Лионом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок состоится сегодня и стартует в 19.55 мск.
«Зениту» сегодня будет очень тяжело, это Лига чемпионов, мы играем в гостях. «Лион» играет дома, если «Зенит» добьется хотя бы ничьей, то это будет для нас хорошим результатом. Мой прогноз? Хотелось бы, конечно, чтобы сыграли 1:1.
Если же «Зенит» покажет свой лучший футбол, то почему бы не выиграть у французов. Надеемся, что ребята смогут показать свой наилучший футбол и добиться максимального результата», – цитирует Быстрова Sport24.ru.
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