«Зенит» проиграл «Лиону» в стартовом матче Юношеской лиги УЕФА

В составе французской команды забитыми мячами отличились Матис Шерки (48-я минута), Яя Сумаре (55), Титуан Тома (74) и Эль-Хадж Коли (90+4). У российского клуба точными ударами отличились Максим Бачинский (45+2) и Кирилл Косарев (90+1).
В следующем матче турнира «Зенит» 2 октября на своем поле примет «Бенфику», а «Лион» в тот же день на выезде встретится с «РБ Лейпцигом».
Еще в одном матче группы G встречаются «Бенфика» и «РБ Лейпциг». Встреча проходит в Португалии, счет после первого тайма 1:0 в пользу лиссабонского клуба.
Юношеская лига УЕФА
1-й тур
«Лион» - «Зенит» - 4:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Бачинский (45+2), 1:1 - Шерки (48), 2:1 - Сумаре (55), 3:1 - Тома (74), 3:2 – Косарев (90+1), 4:2 – Коли (90+4).
«Зенит»: Рыбиков, Симутенков (Варичев, 46), Хубулов, Вахания, Симдянкин (Ногтев, 60), Косарев, Захаров, Смирнов (Сандрачук, 64), Бачинский, Каргинов, Хотулев.
Запасные: Кукушкин, Воробьев, Князев.
Предупреждения: Варичев (53), Варичев (58), Косарев (76).