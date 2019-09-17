«Зенит» проиграл «Лиону» в стартовом матче Юношеской лиги УЕФА Футболисты «Лиона» переиграли «Зенит» в домашнем матче 1-го тура Юношеской лиги УЕФА со счетом 4:2.

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В составе французской команды забитыми мячами отличились Матис Шерки (48-я минута), Яя Сумаре (55), Титуан Тома (74) и Эль-Хадж Коли (90+4). У российского клуба точными ударами отличились Максим Бачинский (45+2) и Кирилл Косарев (90+1).

В следующем матче турнира «Зенит» 2 октября на своем поле примет «Бенфику», а «Лион» в тот же день на выезде встретится с «РБ Лейпцигом».

Еще в одном матче группы G встречаются «Бенфика» и «РБ Лейпциг». Встреча проходит в Португалии, счет после первого тайма 1:0 в пользу лиссабонского клуба.

Юношеская лига УЕФА

1-й тур

«Лион» - «Зенит» - 4:2 (0:1)

Голы: 0:1 - Бачинский (45+2), 1:1 - Шерки (48), 2:1 - Сумаре (55), 3:1 - Тома (74), 3:2 – Косарев (90+1), 4:2 – Коли (90+4).

«Зенит»: Рыбиков, Симутенков (Варичев, 46), Хубулов, Вахания, Симдянкин (Ногтев, 60), Косарев, Захаров, Смирнов (Сандрачук, 64), Бачинский, Каргинов, Хотулев.

Запасные: Кукушкин, Воробьев, Князев.

Предупреждения: Варичев (53), Варичев (58), Косарев (76).