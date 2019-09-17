СМИ: «Реал» согласовал трансфер Мбаппе. Он побьет рекорд Неймара Бразилец перебрался во Францию за 222 млн евро.

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в чемпионате Испании, о чем сообщает El Chiringuito. Согласно источнику, клуб дал согласие на его продажу в мадридский «Реал» за 225 млн евро.

Отмечается, что испанцы уже предложили французам первый платеж в размере 35 млн евро. Еще 50 млн евро чемпион страны получит в качестве бонусов. При этом источник не уточняет, когда именно 20-летний чемпион мира переедет на «Сантьяго Бернабеу».

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» летом 2017 года. За это время он стал чемпионом Франции, а также обладателем Кубка страны и Кубка лиги.