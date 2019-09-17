Игуаин ударил тренера «Ювентуса» (видео) - Советский спорт
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17 сентября 2019 18:11ФутболГичунцев Артур

Игуаин ударил тренера «Ювентуса» (видео)

Аргентинец дважды покидал туринский клуб на правах аренды. Он выступал за «Милан» и «Челси».

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин отметился неспортивным поведением на тренировке. 31-летний аргентинец не сумел сдержать эмоций после того, как упустил мяч. Он ударил тренера и нанес несколько ударов по рекламному баннеру.

Игуаин выступает за «старую синьору» с 2016 года. За это время он провел 108 матчей, 56 голов и 15 голевых передач.

Ранее сообщалось, что чемпион Италии пытался продать игрока в «Рому», но тот ответил отказом.

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