Игуаин ударил тренера «Ювентуса» (видео)

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин отметился неспортивным поведением на тренировке. 31-летний аргентинец не сумел сдержать эмоций после того, как упустил мяч. Он ударил тренера и нанес несколько ударов по рекламному баннеру.

Игуаин выступает за «старую синьору» с 2016 года. За это время он провел 108 матчей, 56 голов и 15 голевых передач.

Ранее сообщалось, что чемпион Италии пытался продать игрока в «Рому», но тот ответил отказом.

You don't want to make Gonzalo Higuain angry! 😡 😳 pic.twitter.com/C9hnQ0wyRW